Academy Porcari presenta un progetto su alimentazione e cura dei denti

PORCARI - Potenziato l'accordo tra Academy Porcari e il centro Dentistico Santa Apollonia. Grande Successo della serata organizzata dalla società bianconera per la presentazione del progetto Salute che ha visto coinvolti professionisti della cura dei denti e dell'alimentazione, per offrire ai propri tesserati una vicinanza a 360 gradi.

Il primo intervento è stato fatto dal dottor Marco Simonetti, (docente di odontoiatria da oltre 25 anni all’Università di Siena specializzato in odontoiatria conservativa riabilitativa e di odontoiatria pediatrica), che ha evidenziato l’importanza della prevenzione delle malattie del cavo orale che possono avere delle ripercussioni a carico delle performance Sportive, l igiene dentale per prevenire malattie causate da Batteri. Il dottore ha poi evidenziato ai genitori e tecnici presenti, gli ultimi investimenti tecnologici che il centro ha concretizzato come CBCT, tele radiografia, OPT, Scanner intraorale, sterilizzazione. Ha poi preso la parola la dottoressa Rosaria Sommariva Medico Dentista, Specializzata in Ortodonzia del bambino, dell’adulto, Funzionale ed estetica, Gnatologia e Medicina del Sonno. Docente presso la scuola dello sport Coni della Regione Toscana. La dottoressa ha espresso la sua soddisfazione sul Progetto. Infine ha preso la parola la Dottoressa Livia Paci laureata in Dietologia e che ha frequentato il corso di alta formazione in nutrizione sportiva Sanis e nutrizione pediatrica. In questo caso c è stato un confronto diretto co i giovani atleti che hanno mostrato grande attenzione sui consigli circa l’alimentazione giusta di un calciatore durante la settimana e prima delle partite. Academy Porcari ringrazia i professionisti intervenuti oltre ad Andrea Giannetti e Riccardo Nardi che hanno curato l evento.