Allarme aumenti in bolletta. Pieretti (Confindustria Toscana Nord): “Prezzo del gas raddoppiato in un anno”

LUCCA - Il vicepresidente di Confindustria Toscana Nord Tiziano Pieretti dice la sua sugli aumenti del gas.

Costo aumentato del 100 per cento. Tradotto meglio: il doppio. È l’incremento che ha avuto il prezzo del gas in un anno per le aziende, come nel cartario, settore importanti e centrale per la vita industriale di Lucca e della sua piana. A lanciare l’allarme è Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord. Quello del gas è solo uno degli aumenti previsti per questo 2025, insieme a quelli per elettricità o Rc auto.