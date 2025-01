Allerta arancio per le Province di Lucca e Massa-Carrara

Firenze - Il Centro funzionale della Regione Toscana (CFR) ha emesso un allerta meteo che interessa i territori delle province di Lucca e Massa Carrara

Per la provincia di Lucca, l’allerta interessa il bacino del Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio di Lucca; Serchio Costa e Versilia. E’ esclusa la zona di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio. In particolare scatterà un codice Arancio dalle 18 di lunedì 27 gennaio alle 14 di martedì 28 per il rischio di forti temporali, vento e piogge intense che possono mettere a rischio idraulico e idrogeologico il reticolo minore

Per la provincia di Massa-Carrara l’allerta sarà così articolato: codice Arancio per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle 18 di lunedì 27 gennaio alle 14 di martedì 28 gennaio 2025 e per rischio idraulico reticolo principale dalle 00 alle 14 di martedì 28 gennaio 2025.

Codice Giallo per temporali forti dalle 18 di Lunedì 27 gennaio alle 14 di martedì 28 gennaio 2025 e per rischio vento dalle 00 alle 23,59 di martedì 28 gennaio 2025