Capannori, sala gremita per la presentazione del libro “Alzheimer”

CAPANNORI - Il volume, a cura di Antonella Notarelli, neurologa della Struttura Operativa Dipartimentale Neurologia 1 dell’Ospedale di Careggi, dà un importante contributo su come affrontare la malattia anche da parte di familiari e caregiver.

Sala del consiglio comunale gremita per la presentazione del libro ’Alzheimer -Non spiegare. Non discutere, non contraddire’- di Antonella Notarelli, neurologa della Struttura Operativa Dipartimentale Neurologia 1 dell’Ospedale di Careggi. Un volume che dà un valido e importante contributo anche da un punto di vista medico-scientifico su come affrontare e gestire la malattia anche da parte di familiari e caregiver. L’iniziativa promossa dal Comune con il patrocinio della Regione Toscana si è aperta con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro e dell’assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli collegata in video conferenza.

“L’iniziativa è stata una importante occasione di confronto e di acquisizione di conoscenza su come affrontare e gestire la patologia dell’Alzheimer, che purtroppo interessa sempre più persone – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro-. Ringrazio per il suo intervento l’assessora regionale Serena Spinelli, l’autrice e la consigliera Gigliola Biagini che ha organizzato l’evento”. Ad introdurre la presentazione del volume è stata la consigliera comunale, Gigliola Biagini.

“Sono molto soddisfatta della grande partecipazione registrata da questa iniziativa -dichiara Biagini- che aveva l’obiettivo di far conoscere meglio questa drammatica patologia che con l’allungamento della vita media colpisce sempre più persone. Per questo c’è bisogno di dare un aiuto concreto all’ammalato, ma anche ai familiari che sono quelli forse ancora più devastati da questa vera e propria epidemia. Ringrazio il sindaco Giordano Del Chiaro per la sensibilità dimostrata, l’assessora regionale Serena Spinelli, l’autrice e tutti i relatori per il l’importante contributo dato”.

Alla presentazione del volume sono intervenuti l’autrice, Valeria Massei, responsabile dell’Unità Funzionale Cure Primarie Zona Distretto Piana di Lucca e Marco Vista, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale S. Luca di Lucca. A moderare l’incontro è stata Sara Madrigali del Settore Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Toscana e Referente del Tavolo Nazionale Demenze.