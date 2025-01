Il 116117 ha gestito 58mila telefonate nel periodo di Natale

FIRENZE - Per la Regione Toscana un esame superato. Gestito anche il picco di 8mila chiamate registrato il 28 dicembre. Giani: "Numeri importanti per un servizio voluto per raggiungiunre tutti i cittadini ovunque abitino"

Esame superato: “Il periodo delle festività natalizie era considerato come un banco di prova importante e bene ha risposto la centrale dell’116117, il nuovo numero unico europeo attivo dal 18 novembre 2024 in tutta la Toscana da utilizzare per chiamare la guardia medica o per bisogni sanitari non di emergenza”. Lo afferma in una nota la Regione Toscana. In particolare, si spiega, dal 21 dicembre al 6 gennaio la centrale ha gestito 57.797 chiamate. Tra queste le quasi 58.000 chiamate, una su tre è stata risolta con un consiglio medico. Il 31 per cento dei cittadini che hanno chiamato sono stati visitati in ambulatorio e il 4 per cento a domicilio. Un altro 23 per cento ha avuto bisogno di una prescrizione medica e il 7 per cento di un certificato medico. Il picco, con oltre ottomila telefonate, è stato registrato sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio: “A tutti – si legge nella nota – è stata data risposta e supporto, sopperendo anche alle difficoltà di copertura dei turni di guardia medica in alcuni territori nei giorni più caldi, con attese medie di due minuti e 58 secondi”. “Numeri importanti, per un servizio nuovo nato per soddisfare in modo diffuso sul territorio, ovunque si abiti, le aspettative e le necessità dei cittadini” commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani. Il numero unico 116117 il 21 ottobre è stato attivato nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e dal 18 novembre pure a Livorno, Lucca, Pisa e Massa e Carrara. A rispondere, da ovunque si chiami (fisso o cellulare), sono gli operatori e i medici della centrale regionale di Firenze