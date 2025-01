La Torres batte il Pescara e la Virtus Entella vola in testa

CALCIO C - Nel bigmatch della 21esima giornata la Torres supera 1-0 l'ormai ex-capolista Pescara con una rete di Varela. Balza in testa la Virtus Entella che regola il Rimini. Pari della Ternana troppo sprecona. In coda giornata interlocutoria con tanti pareggi. Turno favorevole solo al Gubbio che battendo (3-1) la Lucchese si allontana dalla zona calda.

E’ il 40° del primo tempo di Torres-Pescara. Un bel tiro a incrociare dal limite dell’area di “Momo” Varela si spegne a fil di palo e porta in vantaggio i rossoblù sardi. Grande partita al Vanni Sanna che la Torres vince con pieno merito. In precedenza c’era stato anche un palo di Fischnaller. Un modo di riconciliarsi con il bel calcio in una serie C dove spesso si vedono anche partite piuttosto bruttine. Grazi e a questi tre punti la squadra di Alfonso Greco si rilancio alla grande nella lotta per un posto al sole. Non ne approfitta la Ternana che non va oltre lo 0 a 0 casalingo al Liberati contro un roccioso Pontedera. I rossoverdi si rammaricano per le tante occasioni sprecate e la grande giornata dee portiere granata Tantalocchi. Come suol dirsi in questi casi: è mancata la zampata vincente. Capitalizza invece al meglio la Virtus Entella che supera 2 a 1 un ostico Rimini e balza solitaria in testa alla classifica. Ma non è stato semplice per la neocapolista che si porta subito in vantaggio con Franzoni. I romagnoli però pareggiano al 27esimo con Piccoli. Nella ripresa decide la rete di Bariti che consegna ai biancocelesti liguri vittoria e…primato. Nel finale espulso il riminese Lepri. In zona calda situazione abbastanza immutata. Non va oltre il pari la Spal che fa 1-1- in casa con il Perugia. Al Mazza si mette male per i padroni di casa quando al 42′ El Kaddouri viene espulso (non ci sarà venerdì sera al Porta Elisa) per questa entrata fuori tempo. Si complica ancora di più al 21° della ripresa allorchè gli umbri si portano in vantaggio con Di Maggio. Ma l’orgoglio non fa difetto agli spallini che con rabbia e determinazione evitano una pericolosa sconfitta. Il pari lo firma il solito Antenucci. Il Sestri annaspa ancora. I liguri escono sconfitti dalla trasferta di Pineto. Al Pavone-Mariani gli abruzzesi la sbloccano dopo due minuti con Germinario. Sulle immagini della gara in Abruzzo aggiungiamo che finiscono a reti bianche Carpi-Milan Futuro e Legnago Salus-Campobasso, risultati che alla fine lasciano quasi invariata la classifica in zona playout.