La Provincia di Massa-Carrara lancia un progetto scolastico per contrastare la violenza di genere

MASSA - Attraverso laboratori teatrali per studenti di scuole elementari, medie e superiori e percorsi per i genitori nei centri antiviolenza, la Provincia mira alla prevenzione di violenza e pregiudizi.

Sensibilizzare sulla parità di genere e sul contrasto alla violenza di genere:

sono questi gli obiettivi di “Io sono Io, Next Generation”, il progetto presentato dalla Provincia di Massa-Carrara che si è visto assegnare da parte della Regione Toscana la somma di circa 428 mila euro per percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole elementari, medie e superiori.

Il progetto si articolerà in due azioni: educazione dei ragazzi attraverso laboratori in partenza da marzo realizzati in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo; formazione dei genitori grazie ai centri antiviolenza.

Dalla Regione Toscana sono stati stanziati in totale 5,700,000€ per progetti triennali, un segnale forte per promuovere percorsi nelle scuole e nelle famiglie per lavorare sulla prevenzione attraverso cultura ed educazione e per sconfiggere pregiudizi e ruoli di genere.