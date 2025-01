Toscana Aeroporti chiude un 2024 da record con 9milioni di passeggeri

PISA - Con un aumento dei passeggeri in transito agli scali di Firenze e di Pisa, gli aeroporti toscani hanno chiuso l'anno in netta crescita. La soddisfazione del Presidente Marco Carrai

Il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2024 con un risultato da record con il traffico passeggeri che per la prima volta ha superato i 9 milioni. Un traguardo che rappresenta una crescita del 10,7% rispetto al 2023 ed è stato reso possibile grazie all’aumento dei voli passeggeri commerciali (+7,5%) e al miglioramento del tasso di riempimento degli aeromobili, che ha guadagnato 1,6 punti percentuali, attestandosi all’85,3%.

Da febbraio a dicembre 2024, il Sistema ha registrato record mensili consecutivi, con il mese di agosto che, per la prima volta, ha superato il milione di passeggeri. L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha superato per la prima volta i 5,5 milioni, registrando una crescita dell’8,6% rispetto al 2023.

Sia il traffico internazionale (+10,8%) che quello nazionale (+2,9%) hanno mostrato un andamento positivo, con il traffico internazionale che rappresenta il 75,8% del totale. Le destinazioni più popolari per i passeggeri dello scalo pisano sono state Londra, Tirana, Palermo, Catania e Parigi.

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha chiuso il 2024 con un record storico: 3.516.925 passeggeri, in crescita del 14,3% rispetto all’anno precedente. La giornata di maggior traffico è stata il 15 settembre, con 13.921 passeggeri in arrivo e partenza. Significativo anche l’aumento del traffico passeggeri con le principali destinazioni dirette che includono Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Barcellona. “Il superamento della soglia dei 9 milioni di passeggeri segna una tappa storica per il Sistema Aeroportuale Toscano.ha commentato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti.Questo importante risultato è frutto della fiducia dei passeggeri e della dedizione di tutti i professionisti che operano nei nostri aeroporti.