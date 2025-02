Comitato delle Regioni, Menesini critica la commissione europea: “Sulla difesa non sta coinvolgendo gli enti locali”

TOSCANA - L'ex sindaco di Capannori ed ex presidente della Provincia Luca Menesini ha iniziato a Bruxelles il suo incarico da presidente del gruppo dei progressisti europei nel Comitato europeo delle Regioni. Menesini è intervenuto alla seduta plenaria che ha dato il via al mandato quinquennale del Comitato.

L’assemblea si è aperta con i saluti del presidente uscente del Comitato europeo delle Regioni, Vasco Alves Cordeiro, che ha concluso il suo mandato, per poi proseguire con l’intervento del presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ex sindaco di Lisbona ed ex presidente del Portogallo. Ed è qui, nel dibattito con il presidente Costa, che Menesini, è intervenuto per riportare la centralità dell’impegno europeo sulla coesione, pur nelle diversità.

L’impegno dev’essere per un’Europa coesa, perché se vogliamo contribuire alla pace, dobbiamo fare in modo che l’Europa cresca insieme”, ha detto Menesini, che ha criticato l’atteggiamento della commissione europea sulla questione degli armamenti, sottolineando che le Regioni non sono coinvolte nelle decisioni.

“Se vogliamo contribuire alla pace, dobbiamo fare in modo che l’Europa cresca insieme”, ha concluso Menesini.