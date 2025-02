CRI Bagni di Lucca, si lavora per prendere possesso della nuova sede

BAGNI DI LUCCA - Grandi manovre alla CRI con i volontari supportati anche dai ragazzi dell’associazione Partecipazione e Sviluppo che collabora attivamente con la Croce Rossa.

Tempo di superlavoro per i volontari della croce Rossa Italiana del Comitato di Bagni di Lucca, impegnati in questi giorni nel trasloco dalla vecchia sede di via Roma… alla vecchia sede di Via Letizia, civico 45. Già proprio così. La nuova sede del Comitato è l’ex poliambulatorio Susie Clarke, concesso in comodato d’uso gratuito dall’ASL Toscana Nord Ovest e che fu sede della croce Rossa di Bagni di Lucca dagli anni ’60 fino al 1988, quando poi, dopo che lo stabile venne destinato all’utilizzo dell’allora USL 5 della Media Valle del Serchio, la CRI si trasferì nella ex scuola elementare “Matteo Trenta” in via Roma, che sta lasciando proprio in questi giorni.

La nuova sede è già operativa, nel senso che qui è già operativo il centralino, il servizio di telesoccorso, le squadre Bravo delle ambulanze che supportano il sistema 118 in Valle del Serchio, tutti i trasporti sociali e sanitari. Ma il trasloco sarà ancora lungo; ci vorrà grande impegno, tempo ed anche denaro per coprire tutte le spese necessarie di arredamento ed adeguamento degli spazi.

Dunque grandi manovre alla CRI con i volontari supportati anche dai ragazzi dell’associazione Partecipazione e Sviluppo che collabora attivamente con la Croce Rossa.

Finito il trasloco nella nuova sede sono attese anche grandi novità e nuovi servizi: ambulatori medici ed un punto prelievi di sangue in convenzione con l’ASL Toscana Nord Ovest saranno tra le prime novità.