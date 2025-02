La Lucchese non molla ma Tumbarello è out contro il Sestri Levante

Si continua, nonostante tutto. A Saltocchio allenamento in un clima particolare, dopo che mister Gorgone e i giocatori, senza stipendio da ottobre, hanno deciso di autogestirsi e proseguire il campionato. Della società è rimasto poco o niente, solo il direttore generale Veli, che ha ribadito di non voler andarsene.

Attorno però c’è una città che sta iniziando a capire e almeno in parte ad offrire aiuto.

Sul piano sportivo c’è da preparare l’insidiosa trasferta di Sestri Levante. Risolto almeno il problema del pullman, c’è però una tegola sulla formazione. Tumbarello si è presentato a Saltocchio ancora zoppicante, facile intuire che in Liguria non scenderà in campo.

Peccato però perché contro il Perugia il capitano è stato l’uomo ovunque dei rossoneri. Gorgone dovrà trovare altre soluzioni.

In ogni caso c’è la volontà di non mollare anche se rimanere senza stipendio per un calciatore di serie C può non essere una difficoltà di poco conto.