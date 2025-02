La “Pet therapy” arriva all’ospedale San Luca grazie alla scuola nazionale cani guida della Regione

I piccoli pazienti ricoverati in Pediatria all’ospedale San Luca da oggi hanno due nuovi amici: si tratta di India e Achille, il golden retriever e il labrador del progetto di pet therapy che ha preso il via nel reparto del nosocomio lucchese. Ogni mese per un anno, le istruttrici della Scuola nazionale cani guida per ciechi della Regione Toscana insieme ai cani appositamente istruiti, incontreranno i bambini degenti svolgendo con loro diverse attività a carattere ludico-ricreativo con effetti positivi sia per i malati che per il personale sanitario. Al San Luca i sette bambini attualmente ricoverati in Pediatria hanno potuto interagire a lungo, nelle sale d’attesa del reparto, con i due cani, accompagnati dalle loro istruttrici. L’iniziativa, innovativa per Lucca e Azienda Usl Toscana nord ovest, è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione della Fondazione Alice Benvenuti ETS, nota per il suo concreto impegno sociale e la vicinanza ai giovani. La Fondazione ha infatti rapporti costanti con la scuola cani guida della Regione cui ha donato recentemente quattro splendidi cuccioli di labrador.