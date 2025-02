Vino, Coldiretti Toscana contro le etichette sanitarie e l’ipotesi di nuove tassazioni

TOSCANA - Coldiretti scrive a Presidente UE: "Proposte inaccettabili. Pronti a mobilitazione"

Agricoltori pronti a scendere in piazza contro l’introduzione di etichette sanitarie e l’ipotesi di nuove tassazioni sul vino. Le proposte, contenute nel documento di lavoro della Commissione Europea in preparazione della revisione del Piano europeo di lotta contro il cancro, mettono in allarme il mondo agricolo aggiungendosi al timore dei dazi minacciati da Trump. Secondo Coldiretti Toscana la scelta dell’Europa, che punta a scoraggiare il consumo di alcool, demonizza ingiustamente il vino favorendo cibi ultra processati e sintetici.

Prevenzione e promozione di stili di vita sani sono obiettivi fondamentali che meritano il massimo impegno da parte delle istituzioni e della società, chiarisce Coldiretti Toscana, che, assieme a Filiera Italia, ha scritto una lettera ai vertici Ue per respingere la proposta dell’esecutivo. L’associazione promette mobilitazioni in difesa dei venti mila viticoltori toscani e di un settore strategico del Paese e del Made in Tuscany che vale 1,2 miliardi di euro per il solo segmento dei vini IG.