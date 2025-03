Basso vince il Rally del Ciocco al fotofinish su Crugnola

MOTORI - E' la domenica che decide le sorti del 48esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio. Una tappa in realtà quasi dimezzata per la cancellazione della PS di Puglianella. Restano solo la PS Il Ciocco e i due passaggi sulla lunghissima Careggine. Emozioni a iosa. Crugnola sorpassa Basso che però torna in testa quando manca solo la PS di Careggine. Alla fine la spunta il trevigiano per soli 6 decimi.

Comanda ancora il maltempo al rally del Ciocco, un’edizione tanto spettacolare quanto condizionata dalla pioggia abbondante e incessante caduta nella giornata di sabato. La proroga dell’allerta meteo fino alle 14 di domenica induce gli organizzatori a cancellare i due passaggi sulla PS di Puglianella. A questo punto rimangono soltanto un ultimo passaggio sul Ciocco ma soprattutto i due sul Careggine, quasi 20 km ciascuno che determineranno l’esito del duello all’ultima goccia di pioggia tra Basso e Crugnola che ripartono separati da soli 4″ a favore del trevigiano sul varesino. Da attenzionare anche lo sloveno Avbelj nel ruolo di terzo incomodo. Ora sul cielo della Valle del Serchio ancora empio di nuvoloni minacciosi ma perlomeno non piove e questa è già una notizia. Sul primo passaggio sui quasi 20 km della Careggine avviene il sorpasso di Crugnola ai danni di Basso mentre Avbelj si mantiene nella posizione di terzo incomodo. Si va ad affrontare il Ciocco che pensi non succederà nulla. Ed invece Crugnola va improvvisamente in difficoltà. Controsorpasso e adesso sono 3″6 i secondi di vantaggio ma a favore del trevigiano. Avbelj scende a 9″ e tutto è rimandato all’ultima PS ancora su Careggine. Avvincente. Interessante anche la lotta per le posizioni di rincalzo tra Andolfi, Gryazin e Signor. Finale thriller. E’ un finale da cuore in gola coi 20 chilometri del Careggine a decidere tutto. Le condizioni ora sono da fondo asciutto ma la scelta delle gomme è determinante. L’epilogo è più da finale olimpica dei 100 metri che da rally. Crugnola rosicchia 3″ ma non basta, a Basso restano 6 decimi per trionfare per la quinta volta sulle strade del Ciocco. Terzo è lo sloveno Bostian Avbelj. In piazza Umberto a Castelnuovo è festa grande per una corsa tra le più spettacolari, drammatiche e avvincenti di sempre. Prossimo appuntamento il Regione Piemonte nel week end dall’11 al 13 aprile. La sfida continua…