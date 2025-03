Lucchese cerca punti pesanti sul campo del Legnago Salus

CALCIO C - Lucchese di scena sul campo del Legnago Salus nella 33esima giornata del girone B di serie C. Gara delicatissima che potrebbe consentire ai rossoneri di acquisire un robusto vantaggio in ottica-forbice sulla compagine veneta. Gorgone perde Gasbarro ma recupera Antoni e Ballarini. All'andata finì 1 a 1 con reti di Magnaghi e Msrtic.

Prego, dica 33. Si giocano infatti le gare della 33esima giornata che significa ormai essere entrati davvero sul rettilineo di arrivo. La volata è lanciata ma quella della Lucchese è zavorrata come sappiamo da ben altre vicende. Pensiamo, o perlomeno proviamo a farlo, solo al calcio giocato. Dunque, dopo la bella vittoria sul Campobasso e una striscia recente piuttosto confortante la Lucchese è chiamata alla trasferta in terra veneta sul campo del Legnago Salus, ovvero una di quelle tre squadre (le altre due sono Sestri Levante e Milan Futuro) su cui fare la corsa per cercare la salvezza-diretta attraverso la forbice dei 9 punti. Si intuisce pertanto la delicatezza della partita dove è il caso di dirlo stavolta i punti valgono il doppio, anzi il triplo. Gorgone deve fare a meno dei lungodegenti Tumbarello e Saporiti e dello squalificato Gasbarro ma in compenso recupera Antoni e Ballarini. A grandi linee è delineato l’undici che calerà sul terreno del Mario Sandrini con: Melgrati tra i pali; Gucher, Benedetti e Rizzo in difesa; Gemignani, Catanese, Welbeck, Visconti e Antoni folta cerniera mediana; Selvini e Magnaghi in attacco. Il pallone racconta che all’andata la sfida del Porta Elisa (giocata sabato 9 novembre) finì 1 a 1. Pareggio amaro e due punti gettati alle ortiche che alla fine potrebbero mancare nell’economica della classifica al pari di altri lasciati per strada. Lucchese in vantaggio nella ripresa con Magnaghi che uccellò il portiere veneto con un bel diagonale. Partita sotto controllo ? Macchè. Dieci minuti più tardi Legnago in rete con Martic che segnò di testa così tra le belle statuine della difesa rossonera. Sforzo finale un pò confuso ma generoso della Pantera che al terzo minuto di recupero andò vicina al successo ma la traversa ribattè la conclusione di selvini vanificando la possibilità di cogliere una vittoria che ci poteva anche stare.