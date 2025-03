Nasce il Distretto rurale del cibo della Versilia

Camaiore - Firmati i documenti da parte dei soggetti fondatori: i comuni della Versilia (tranne Viareggio) e le associazioni di categoria. Prossimo passaggio il riconoscimento in Regione Toscana.

Con la firma dell’atto costitutivo nasce ufficialmente il distretto rurale del cibo della Versilia. Membri fondatori tutti i comuni tranne Viareggio e tutte le associazioni del territorio, Camera di Commercio, Parco di Migliarino-San Rossore, Parco delle Apuane, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, Confartigianato e Confcommercio.

Comune capofila quello di Camaiore con l’assessora Sara Pescaglini che ha illustrato le motivazioni che hanno portato ad avviare questo percorso.

Prima tra tutte quella di essere riconosciuti dalla Regione Toscana – prossimo step che dovrà essere affrontato – in modo da riuscire ad intercettare finanziamenti dedicati espressamente ai distretti, sia a livello di amministrazioni che proprio per le aziende che ricadono all’interno del territorio del distretto che in questo modo vedono aumentare i propri punteggi in graduatoria.

Come detto, l’amministrazione comunale di Viareggio non ha aderito ma il territorio è comunque rappresentato dalle associazioni di categoria, motivo per il qual Camaiore si accollerà i 6 mila euro di quota di quello che è il comune maggiore per popolazione e quindi per quota parte.