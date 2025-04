Playoff e Playout in Eccellenza; Castelnuovo ci prova a Cenaia

CALCIO - L'Eccellenza Toscana si prepara a un'emozionante domenica con le sfide di play off e play out. Il Cenaia ospita il Castelnuovo in un match cruciale, mentre lo Sporting Cecina se la vedrà con la Sestese. Nei play out, Mobilieri Ponsacco e Certaldo si giocano la permanenza nella categoria.

Si giocano domenica pomeriggio le gare relative ai play off e play out del campionato di Eccellenza Toscana. In caso di parità al 90′ si disputeranno due tempi supplementari e se perdurerà il pareggio vincerà la squadra meglio classificata in campionato. Il Cenaia riceve il Castelnuovo di Walter Vangioni che alla fine è riuscito a centrare questo obiettivo, malgrado ci sia stata una serie di sconfitte di fila che sembrava potessero pregiudicare questo risultato. La squadra si è preparata bene per affrontare il Cenaia che si è piazzata al secondo posto dietro al super Camaiore che ha dominato il campionato. L’altra sfida in programma è quella tra lo Sporting Cecina e la Sestese rispettivamente terza e quarta nella classifica finale del campionato con i fiorentini che puntavano alla Coppa Italia per cercare di tentare il salto di categoria. Per i play out si giocano la salvezza i Mobilieri Ponsacco ed il Certaldo una sfida dal pronostico incerto, come del resto anche quelle per i play off, perchè queste partite sono diverse da quelle del campionato, dove anche l’aspetto mentale può condizionare l’esito del risultato finale. Chi vince si salva chi perde retrocede in Promozione. In programma anche semifinali play off di Promozione tra Pietrasanta e Forte dei Marmi e in Prima categoria Capannori-Capezzano.