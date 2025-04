Via del Mare, Baldini: “Non e’ escluso il tracciato a nord dello stadio”

Viareggio - Secondo il consigliere regionale della Lega sul tracciato della Via del Mare, non ci sono ancora certezze. Immediata le replica dell'assessore regionale Baccelli: "Il tracciato dell’opera, il progetto, la variante urbanistica e la gara sono di esclusiva competenza comunale"

A pochi giorni dal voto del Consiglio Regionale sulla proposta di legge 309, che all’articolo 22 stanzia 7milioni di euro per la realizzazione della Via del Mare, il tracciato di una delle infrastrutture più dibattute degli ultimi anni non è ancora definito. La votazione è fissata per lunedì 28 e in caso di approvazione darebbe seguito all’impegno sul finanziamento dell’opera preso in diverse occasioni dal governatore Eugenio Giani. A seguito di un quesito sollevato in commissione Ambiente però è emerso che la partita dello stanziamento e quella della definizione del tracciato sono tutt’altro che chiuse. “Non è escluso che l’asse di penetrazione passi a nord dello stadio utilizzando la viabilità ordinaria, dipende da quanto emergerà in sede di valutazione paesaggistica dei tracciati ha dichiarato il Dott. Marco Ierpi, Responsabile Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, a seguito di mia precisa ma preoccupata domanda nel corso della Commissione Ambiente” ha spiegato il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. Non si è fatta attendere la replica di Stefano Baccelli, assessore regionale alle Infrastrutture: ” Il dirigente regionale si è limitato a chiarire che l’asse di penetrazione al porto sarà realizzato nel rispetto di quanto stabilito dalla variante urbanistica comunale e dalla relativa conformità. Ciò significa che il tracciato dell’opera, il progetto, la variante urbanistica e la gara sono di esclusiva competenza comunale”.