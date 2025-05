Le Mura Spring cerca l’impresa nella tana della fortissima Nico

BASKET B DONNE - Ennesimo derby stagionale con Nicobasket per le ragazze del Green Lucca. Si tratta infatti del quarto rendez-vous dopo i due di regular season e la finale di Coppa Toscana, tutti vinti dalla compagine di Ponte Buggianese. Palla a due sabato sera (ore 20,30) al PalaPertini. La squadra di coach Ferretti crede nell'impresa e si presenta al gran completo.

Ma questo incontro assume un valore ancora più importante, in quanto la squadra che uscirà vincitrice della serie di play off al meglio di tre gare, potrà giocarsi gli spareggi per l’accesso alla serie A2. Quindi grandi motivazioni in campo da ambo le parti e voglia di portarla a casa. Tutte a disposizione di coach Ferretti dopo gli ottimi rientri nella gara di play-in vinta nettamente sul Golfo Piombino di Francesca Chiti e Elena Capodagli. In tale frangente le biancorosse hanno dato l’impressione di essere giunte a questo snodo cruciale in ottima condizione psicofisica. E tutto questo sabato sera (ore 20,30) al PalaPertini sarà fondamentale. Come detto si giocherà al meglio delle tre partite con gara2 al Palatagliate mercoledì 7 maggio (ore 21,15) ed eventuale bella ancora a Ponte Buggianese sabato 10 maggio alle 20,30. E’ il decimo confronto in assoluto tra le due squadre dopo la retrocessione della Nico dalla A2 nella stagione 2021/2022. Il pallone a spicchi racconta che i precedenti sono nettamente a favore delle pistoiesi con 7 vittorie e due sole sconfitte. Anche stavolta il pronostico pende dalla parte di Nico Basket ma le Spring ci possono e ci vogliono provare.