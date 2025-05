L’immobile di Antraccoli accoglierà 5 famiglie in emergenza abitativa

LUCCA - Approvata la delibera di giunta. Bartolomei: "Abbiamo ridefinito la destinazione della struttura di via Paladini dando assoluta priorità alle famiglie, per garantire la sostenibilità delle funzioni previste nell’ambito del quartiere che la ospita".

Nella scorsa seduta della giunta comunale è stata approvata la delibera che, attraverso una precisa ricognizione, ridisegna la mappa delle strutture finalizzate a interventi di ambito territoriale sociale secondo le necessità della convenzione socio-sanitaria partecipata da tutti i comuni della Piana di Lucca e dai rispettivi servizi sociali.

In particolare le funzioni della struttura di via Paladini (che è stata al centro di numerose problematiche) sono state ridefinite nel cosiddetto modello “B&B Social” che riguarda percorsi di accoglienza temporanea dedicati a nuclei familiari in emergenza abitativa ma anche ad esempio donne in fuoriuscita da percorsi di protezione. La struttura di via Paladini andrà quindi ad affiancarsi a quella di Villa Petri a Segromigno in Monte con queste specifiche finalità: ospitare, nella sua ordinaria gestione, 18 beneficiari (quantificabili generalmente in circa quattro o cinque famiglie) provenienti da tutto il territorio della Piana di Lucca.

“Abbiamo ridefinito la destinazione della struttura di via Paladini dando assoluta priorità alle famiglie, per garantire la sostenibilità delle funzioni previste nell’ambito del quartiere che la ospita. Per fare questo nelle scorse settimane abbiamo analizzato le necessità e riequilibrato la mappa di tutte le risorse disponibili sul territorio – afferma l’assessore al sociale Salvadore Bartolomei – alla fine di questo lavoro, tenendo conto delle tante famiglie in difficoltà e della fragilità della zona oggi possiamo dire che, attraverso questa delibera approvata dalla giunta, la struttura di via Paladini accoglierà nelle sue nuove funzioni famiglie anche mono-genitoriali (come ad esempio donne inserite in percorsi di protezione) sotto il diretto controllo e coordinamento dell’Ufficio sociale del Comune di Lucca. Ho avuto modo di presentare in anteprima queste novità ai residenti di via Paladini, di comune accordo abbiamo deciso di attivare un tavolo di confronto che si riunirà periodicamente per discutere e prevenire qualsiasi problematica”.

La ricognizione territoriale approvata nella delibera di giunta prevede l’utilizzo delle seguenti strutture distribuite su tutta la Piana di Lucca:L’ Struttura “A te” (San Donato – Ce.I.S.) gruppo appartamento – housing led – 6 ospiti (donne con minori o sole); “Legami Sociali (San Vito Ce.I.S.) gruppo appartamento – housing led – 5 ospiti (migranti in uscita Cas); dormitorio (Arancio – Croce Verde) accoglienza notturna – 21 ospiti (indigenti senza dimora); dormitorio (Lucca – Casa della Carità) – 16 ospiti (indigenti senza dimora); mensa sociale (Lucca – Casa della Carità) distribuzione pasti; Casa San Francesco (San Pietro a Vico) housing led 12 ospiti (uomini dimessi dal carcere o in misura alternativa esterna); Alma Domus (Vicopelago – GVAI) housing led 12 ospiti (donne sole o con minori); Casa via Paoli (Lucca – GVAI) 11 ospiti (uomini senza dimora); Centro Siris (Lucca – GVAI) gruppo appartamento housing led 6 ospiti (migranti neomaggiorenni in uscita dal circuito dell’accoglienza minori); D.A.R. – Casa Betania e Casa San Nicolao (Lucca – EDOCR) gruppo appartamento housing led 7 ospiti (donne con figli); Spazio servizi diurni (Lucca – EDOCR) centro diurno (indigenti e senza dimora); Stazione di Posta pnrr (Lucca e Altopascio – Arciconfraternita di Misericordia di Lucca) persone e nuclei familiari in condizioni di marginalità estrema; Housing temporaneo pnrr (Lucca e Altopascio – Arciconfraternita di Misericordia di Lucca) housing led 12 ospiti persone e nuclei familiari in condizioni di marginalità estrema; B&B Social (Antraccoli e Segromigno in monte – Arciconfraternita di Misericordia di Lucca) accoglienza temporanea 18 ospiti ad Antraccoli – 14 ospiti a Segromigno in Monte (persone in marginalità sociale, vulnerabilità, fragilità socio-economica ed emergenza abitativa, con particolare riguardo a famiglie); coabitazioni (alloggi Erp o reperiti sul mercato – Servizio sociale e Fondazione Casa) 23 ospiti (famiglie in emergenza abitativa); Abitare supportato Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Santa Maria del Giudice 8 ospiti – Saltocchio 4 ospiti) persone seguite dai servizi Ausl.