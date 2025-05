Porcari si trasforma nel Paese dei Balocchi: inaugurata Cartacea

PORCARI - In piazza Orsi giochi al via un ricco programma con laboratori, animazioni, talk, musica e gli spettacoli “Canzoni d’autore” e “Tina Turner tribute”. Tutto ad ingresso libero.

A Porcari ha preso ufficialmente il via la quarta edizione di Cartacea, un mondo di carta, la manifestazione organizzata dalla Fondazione Giuseppe Lazzareschi e che ogni anno cresce sempre di più.

Piazza Felice Orsi si è nuovamente trasformata nella Cittadella della Carta con le installazioni in cartapesta opera dei carristi viareggini Cinquini, che faranno da cornice ad un evento che celebra il nostro distretto cartario – il più grande d’Europa – con una tre giorni di talk show, mostre, libri, abiti di carta, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni per grandi e piccini.

Il tema di quest’anno è Pinocchio, il famoso burattino di legno di Collodi, che sarà festeggiato con tante iniziative a tema nel Paese dei Balocchi, un’area della piazza dove si svolgeranno gli spettacoli di marionette dell’artista viareggino Gionata Francesconi, le magie dell’illusionista Francesco Micheloni e dove ci saranno due dolcissimi “ciuchini” in carne ed ossa (Pinocchio e Lucignolo “disobbedienti” della favola di Carlo Lorenzini) sui quali i bambini potranno fare brevi passeggiate. Non mancheranno, ovviamente, anche Geppetto con il suo tronco di legno, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, ma anche animazioni di giocoleria e la grande parata di Pinocchio sui trampoli Le bugie hanno le gambe…lunghe!.

Il programma

Venerdì 9 dalle ore 9 inaugurazione della Cittadella della Carta, apertura della mostra “Paper Work” di Christopher Klein e anteprima per le scuole del territorio che avranno a disposizione spazi per laboratori sul tema carta e cartone. Nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi l’incontro per gli istituti superiori “Dialogo e laboratorio con l’artista Gionata Francesconi”, curato dall’associazione “Sentiment of Beauty Odv”. Novità di quest’anno, lo spettacolo serale del venerdì (ore 21.30),“Canzoni d’autore” dei Mediterraneo e Onda Acustica. Il musicista, compositore ed interprete lucchese Giulio D’Agnello ed il suo gruppo, composto da: Alessandro Sodini, Diego Guarino, Mauro Redini e Antonello Solinas, intratterranno il pubblico con una carrellata dei brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana.

Sabato 10 dalle ore 10 apertura della Cittadella della Carta e del Paese dei Balocchi. Laboratori e giochi gratuiti per i bambini., animazioni. Nel pomeriggio taglio del nastro della personale di Klein, spettacoli di marionette nel teatrino di Mangiafuoco di Gionata Francesconi, le magie di Francesco Micheloni e l’esibizione itinerante della Filarmonica Catalani di Porcari. Dalle ore 18.30 sul palco talk show con gli ospiti di Fabrizio Diola e Dino Mancino, il noto tastierista di Giorgio Panariello. Evento clou del sabato il concerto serale (ore 21.30) “Tina Turner Tribute” della band Acid Queen, capitanata da Alessandra Baldi (voce), con Giuseppe Caputo (chitarra), Giorgio Darmanin (tastiere), Claudio Larossa (basso) e Alberto Pietrapetrosa (batteria).Un omaggio alla regina del rock, tutto da ballare.

Domenica 11 dalle ore 10 apertura della Cittadella della carta e del “Paese dei Balocchi” e inizio di “Il tesoro di Cartacea, la grande caccia!” una emozionante e divertente caccia al tesoro organizzata dal Gruppo Scout della provincia di Lucca. Sul palco dalle ore 18 gli ospiti di Fabrizio Diola e a conclusione dell’evento, le allieve dell’Accademia di danza L’Etoile di Porcari si esibiranno nello spettacolo “Danzando con Pinocchio”. Domenica l’associazione dei commercianti Porcari Attiva ha organizzato, per le vie del centro storico, un mercato artigianale. Per l’occasione i negozi rimarranno aperti. Area food. In piazza previsto, per i due giorni, un grande spazio giochi in cartone: tavoli da ping pong, puzzle giganti, carte e shanghai giganti, e i mattoncini per creare con la fantasia. Torneranno i giochi di una volta, quelli costruiti con il legno e materiali semplici, per la gioia di grandi e piccini.

Un sentito ringraziamento a chi ha collaborato all’evento: Luccacarta, associazione Sentiment of Beauty Odv, Atletica Porcari, Associazione Scout provincia di Lucca, Accademia di danza L’Etoile, Associazione Cam On Circuito OFF, Cremeria Toschi, Istituto Benedetti, Associazione Sogno d’”Aqua”, associazione La Torretta, Filarmonica A. Catalani.

Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Porcari. Ingresso libero.