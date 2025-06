Finisce in gara tre il sogno promozione dell’Herons Montecatini

LUCCA - Sconfitta per 79 a 85 dalla Pallacanestro Ruvo di Puglia al Palatagliate, la squadra di coach Barsotti è stata liquidata dalle finali di Playoff della Serie B nazionale in tre sole gare. Non è bastata la migliore prestazione della serie, che ha permesso ai toscani di passare più volte in vantaggio, per poi essere affossati da un disastroso finale del quarto quarto.

Si sono concluse in gara 3 le finali di playoff della serie B nazionale, con l’Herons Montecatini sconfitta per 79 a 85 al Palatagliate dalla Pallacanestro Ruvo di Puglia, che il prossimo anno militerà in serie A2. Non è bastato il moto di orgoglio dei ragazzi di coach Barsotti, che, desiderosi di rifarsi delle due nette sconfitte incassate nelle prime sfide con i pugliesi, hanno messo in mostra un attacco più convincente guidati da Arrigoni e Kupstas, autori rispettivamente di 18 e 16 punti. La partenza sembrava di buon auspicio, con il Montecatini che ha chiuso il primo quarto in vantaggio. L’idillio è durato, e già nel secondo quarto l’Herons veniva rimontata. Alla ripresa del secondo tempo, la partita si è trasformata in un testa a testa fatto di continue rimonte, ma la prima fase del quarto quarto che ha riacceso le speranza dei montecatinesi grazie ai 6 punti di vantaggio accumulati. A metà frazione, però, il Ruvo ha cambiato marcia, infilando un parziale di 20 a 7 all’Herons. I ragazzi in bianco hanno poi messo tutto il loro cuore nei minuti finali, ma non è bastato a recuperare uno svantaggio divenuto troppo ampio.