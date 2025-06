Lucca Comics and Games 2024: generati più di 150 milioni di euro di indotto

LUCCA - I dati su indotto, presenze e visibilità generate nel 2024 sono state presentate da Lucca Crea nel corso della conferenza "Economia e Turismo". Impressionante anche il dato sulla comunicazione: 171mila conversazioni e 130 milioni di interazioni generate. L'aumento vertiginoso del costo degli affitti rischia però di scoraggiare gli investitori.

Oltre 275mila biglietti venduti, più di 750mila presenze e un indotto per Lucca e le zone limitrofe stimato sopra ai 150 milioni euro. Sono cifre da capogiro quelle registrate dall’edizione 2024 del Lucca Comics and Games, presentate da Lucca Crea all’interno della conferenza “Economia e Turismo”. Va poi citata la visibilità, anche per la città di Lucca, che la manifestazione si è dimostrata in grado di generare al di fuori dei propri canali comunicativi. Si parla infatti di 171mila conversazioni, per un totale di 130milioni di interazioni. Una mole che, per essere generata promuovendo l’evento, richiederebbe l’investimento di 18 milioni di euro. La conferenza è stata inoltre l’occasione per chiedere agli organizzatori dei Comics alcune anticipazioni sulla prossima edizione della manifestazione.