Pochi poliziotti per l’estate, l’allarme: “Così non possiamo garantire la sicurezza”

VIAREGGIO - Dopo l'escalation di furti, rapine e aggressioni delle settimane scorse, il sindacato di polizia Siulp torna a chiedere l'invio di più rinforzi, estivi e invernali, per Viareggio e promette di mobilitare cittadini e politica

L’episodio di giovedì sera in Darsena al ristorante Nostromo – ostaggio per un’ora di un cliente che non volendo pagare ha minacciato di morte i titolari – è stata l’ultima goccia anche per il sindacato di Polizia. Alla luce dell’escalation di episodi di criminalità delle ultime settimane, il Siulp dopo aver bocciato il piano di rinforzi estivi per la Versilia (solo 15 unità in tutto) e chiede l’invio di almeno 20 agenti operativi in più per il solo Commissariato di Viareggio e altri dieci per la sezione Stradale.