Clamoroso al Roma Capitale: Basso-Granai calano il triplone

MOTORI - Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS hanno vinto il quinto round del CIAR. A destinare l'ennesima sfida con Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroen C3, è stata una penalità per 2' di ritardo ad un controllo orario a 3 PS dal traguardo. Bostjan Avbelj, che vince con due round d'anticipo il Campionato Italiano Rally Promozione. Nel CIAR Due Ruote Motrici primo sigillo di Di Giovanni-Colapietro su Peugeot 208.

Un CIAR equilibrato come non mai può decidersi sui dettagli e sugli errori. Un episodio clamoroso ha deciso il quinto atto nel 13° rally di Roma Capitale, valido anche per il FIA European Rally Championship. A culmine dell’ennesimo duello gladiatorio, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS Rally2 hanno conquistato la tripletta stagionale nel tricolore e il loro terzo alloro, record, nella sfida della Città Eterna dopo quelli nel 2019 e 2021. Il nuovo testa a testa con Andrea Crugnola e Pietro Ometto è stato deciso curiosamente da una penalità di 20’’, subita dall’equipaggio sulla Citroen C3 per ritardo all’uscita dal riordino prima dell’ultimo giro di prove speciali, mentre erano al comando del rally con 2″5’ di vantaggio proprio su Basso-Granai che grazie a questa vittoria rafforzano la loro leadership con 19 punti su Crugnola-Ometto quando mancano solo due appuntamenti alla fine: Lazio e Sanremo. Sul podio del Roma Capitale anche Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, grandi interpreti nella loro tappa “di casa” dell’Europeo. L’equipaggio bresciano è riuscito ad avere la meglio nell’altro duello proposto in questo Rally di Roma, quello per la serie continentale contro Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk, entrambi su Skoda Fabia RS. A Roma poi, anche se un po’ distante dalla bagarre del podio assoluto, è stato incoronato imperatore Bostjan Avbelj, che grazie al 3° posto del CIRP e si è laureato per la seconda volta in carriera Campione Italiano Rally Promozione. All’arrivo di Fiuggi ha ricevuto poi il primo alloro tricolore Simone Di Giovanni, navigato da Andrea Colapietro, vincitore nella classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Un secondo posto dal peso specifico enorme è stato invece conquistato da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, su Lancia Ypsilon Rally4 HF, che visto il ritiro dopo la speciale nel Colosseo del rivale Pesavento vale loro il sorpasso in testa al campionato.