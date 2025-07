“El Diablo Chiappucci” ospite d’onore al Toscana Femminile

CICLISMO - Il 29° Giro della Toscana Internazionale Femminile vivrà ancora una volta nel ricordo di Michela Fanini e dallo scorso anno anche di mamma Giulietta, per tanti anni al fianco di patron Brunello nel ricordo dell'adorata figlia. Ebbene, forse molti non lo sanno (o non lo ricordano) ma uno degli idoli della povera Michela era Claudio Chiappucci, il popolare "El Diablo" protagonista del ciclismo dei primi anni '90.

Chiappucci, noto e apprezzato dai tifosi per le sue doti di scalatore, per il suo stile di corsa aggressivo e sempre votato all’attacco, proprio per omaggiare Michela Fanini, sarà l’ospite d’onore dell’intera manifestazione che si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 settembre. “El Diablo” si metterà a disposizione degli appassionati per foto, autografi e iniziative varie. Un gran bel colpo per il “Toscana” e per Brunello Fanini che ancora una volta ha avuto un’idea geniale. Lo scorso anno fece da testimonial un altro grandissimo campione come Francesco Moser. Abbiamo avuto modo di conoscere e intervistare Chiappucci nel 2022 in occasione del Premio Fedeltà allo Sport quando ricevette la Sfinge d’Oro. Quella fu un’edizione straordinaria per il ciclismo perchè tra i premiati ci fu anche Gianni Bugno, suo storico rivale. Ebbene, il varesino ci è parso come quando spingeva sui pedali: generoso e altruista e con uno spirito sempre battagliero e solare. Da apprezzare. Sarà senza dubbio un bel personaggio che darà ancora maggiore spessore e lustro al Giro di Toscana Femminile 2025.