Una gelateria viareggina tra le top della Toscana

Viareggio - E' il Laboratorio del Gelato "premiato" con l'8 posto su scala regionale dal sito di recensioni enogastronomiche "Dissapore"

La scelta del nome “laboratorio” si rifà alla vita precedente dei suoi fondatori, Lorenzo Bellini e Silvia Roversi, un biologo e una farmacista ferraresi che 13 anni fa hanno deciso di cambiare completamente vita e trasferirsi a Viareggio per aprire una gelateria. Un progetto, quello del Laboratorio del Gelato di via Foscolo che è cresciuto nel tempo, anche a suon di riconoscimenti. Sì perché dopo essere entrato per due anni consecutivi nella classifica delle 50 migliori d’Italia, nei giorni scorsi ha conquistato l’8 posto nella graduatoria delle 11 migliori gelaterie della Toscana secondo “Dissapore”, il sito specializzato in recensioni gastronomiche. Il Laboratorio del Gelato lavora è aperto da marzo a tutto ottobre e nel periodo estivo può contare su uno staff di 7 dipendenti, tra addetti al bancone e gelatai.