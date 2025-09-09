Brillano le farfalle lucchesi al 12° torneo Internazionale di S. Marino

GINNASTICA RITMICA - Ottimo esordio stagionale per le ginnaste della ASD Ginnastica Ritmica Lucca che hanno portato in pedana le nuove routine alla San Marino Cup 2025 che si è svolta all'ombra del Monte Titano.

Molto nutrita la partecipazione al trofeo con delegazioni italiane e straniere e ginnaste provenienti da Italia, Ucraina, Azerbaigian, Polonia, Croazia, Lettonia, Svizzera, Singapore e San Marino. Naturale che il livello tecnico e artistico delle gare si sia rivelato elevatissimo con esercizi che hanno incantato il numeroso pubblico presente. Una giuria internazionale ha valutato le ginnaste nei tre giorni di gara. Ottima l’organizzazione della Federazione sammarinese e numerosi i podi e piazzamenti che le ginnaste lucchesi hanno conquistato nelle varie categorie. Per alcune di loro, le giovanissime Allieve prima fascia, è stato l’esordio nella categoria Gold individuale. La Ritmica Lucca con il suo staff tecnico e dirigenziale, è estremamente orgogliosa del livello e dei risultati conseguiti da tutte le ragazze. Molto impegnativo il weekend sportivo perché oltre al Trofeo San Marino le restanti ginnaste del settore Silver hanno presentato i loro esercizi nel consueto appuntamento del settembre lucchese svoltosi in piazza del Giglio a Lucca. Infine la dirigenza della società lucchese ha partecipato agli Stati Generali della Ginnastica Toscana al Naturart Village di Pistoia, svoltosi in concomitanza della presentazione pubblica dell’evento Eurogym 2026 in cui la città toscana si trasformerà in un enorme palestra a cielo aperto.