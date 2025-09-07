Grandissima Sveva Bertolucci, che atto di forza in Veneto

Ciclismo
Guido Casotti

CICLISMO - Stupenda affermazione di Sveva Bertolucci del Blu Team che vince per distacco a Villaverla Vicenza il 13° Trofeo Comberlato, gara riservata alle Esordienti di 2° anno. 46 le atlete al via. La 14enne ciclista lucchese è partita al secondo dei sette giri in programma e ha ben presto fatto il vuoto tagliando il traguardo con 13" di vantaggio sulle inseguitrici in 47'34" alla media di quasi 38 orari.

Nella sua poderosa azione Sveva ha vinto anche tutti e quatto i traguardi volanti. Una probante conferma del valore di questa atleta che il prossimo anno passerà tra le Allieve.