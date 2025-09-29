Trionfo Le Mura Spring; la Coppa Toscana viene a Lucca

BASKET B DONNE - Le Mura Spring Lucca conquista una magnifica Coppa Toscana con una gara tutta grinta e determinazione, in cui ha avuto il merito di crederci fino in fondo. Dopo un primo tempo in cui non riusciva a contenere le bocche da fuoco avversarie, la squadra di Pistolesi ha giocato un finale scintillante rimontando e battendo 62-61 sulla forte Academy Firenze 62 a 61. E sabato (ore 18,30) sarà rivincita al Palatagliate in campionato.

Certe notti cantava Ligabue qualche lustro fa…Certe notti capita che fai l’impresa quando magari eri sceso in campo rabberciato e per buona parte del match le sensazioni erano tutt’altro che quelle giuste. Priva di tre giocatici fondamentali (Maffei, Evangelista e Papa) e con rotazioni ridotte Le Mura Spring compie una vera e propria impresa recuperando nel finale una partita ormai persa e aggiudicandosi con grinta e carattere la Coppa Toscana di basket femminile di serie B. Semplicemente fantastiche. Già perchè Academy Firenze è squadra tosta e forte e aveva affondato come lama nel burro nelle oggettive e suddette difficoltà della squadra di coach Pistolesi. Eloquente il 14-24 con cui si chiude il primo quarto e anche il 30-40 all’intervallo lungo non depone a favore delle biancorosse. Ma Capodagli, Bona e Ceccarini suonano la carica perchè non è finita finchè non è finita. Al 30esimo è 45-52 che riaccende qualche barlume di speranza. Ma è il finale che è degno di un thriller. Riaggancio sul 60 a 60 all’ultimo giro di lancette con profumo di extratime. Michelotti da buon capitano porta avanti Lucca sul 62 a 60. Rossini accorcia con un tiro libero e il pallone della preghiera della Rossi si spegne sul ferro con rimbalzo di Bona e la Coppa Toscana prende la strada di Lucca. Sabato sarà già campionato: al Palatagliate arriva proprio Firenze. Per la serie: la rivincita è servita.