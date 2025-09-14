Tris di Crugnola al Rally del Lazio; finale da urlo per il CIAR

MOTORI - I campioni in carica su Citroen C3 Rally2 vincono al fotofinish una gara appassionante; Basso-Granai, soltanto settimi per una foratura mentre erano ad un passo dal titolo. Sfiorano il successo Daprà-Guglielmetti, secondi a 2.4". Terzi a 3"1 Campedelli-Canton dopo una volata pazzesca. Il versiliese Gianandrea Pisani si aggiudica su Lancia il terzo titolo Due Ruote Motrici con Biagi. Siccardi-Sappracone campioni nel CIAR Junior,

Ogni gara una storia, ogni tappa un’emozione in più, così anche il Rally del Lazio Cassino ha confermato che siamo di fronte al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco più spettacolare dell’epoca recente. una sfida ricca di emozioni, risolta solo all’ultimo crono al quale sono arrivati tre equipaggi raccolti in appena 0.9’’. Una volata finale che ha riportato al centro della scena il duo campione in carica formato da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, autori della loro terza vittoria stagionale con una prestazione straordinaria sugli ultimi 13,6 km della prova speciale “Viticuso”, quando in una sola prova ha staccato tutti di 1.5″. Con questo colpo di classe il pilota varesotto ha riaperto così la corsa al titolo e il duello con Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, scivolati a metà gara in settima posizione per una foratura, mentre erano saldi al comando del rally. Quindi tutto rimandato a Sanremo, nel settimo e ultimo appuntamento stagionale previsto ad ottobre, dove si prospetta l’ennesimo testa a testa per il titolo Assoluto, Crugnola-Ometto contro Basso-Granai. Ma anche con Basso fuori dai giochi per il vertice, il pilota varesotto ha dovuto sudare fino all’ultimo metro per tornare al successo in campionato. A contendergli la vittoria finale ci hanno pensato stavolta Simone Campedelli con Tania Canton e Roberto Daprà con Luca Guglielmetti, entrambi su Skoda, anche loro autori di una prestazione in ascesa fino al fotofinish. Alla fine il 2° posto l’ha spuntato il più giovane dei due, Daprà, portacolori di ACI Team Italia e autore di una gara magistrale in mezzo a tanti campioni. Sulle strade attorno a Cassino hanno poi scritto la storia Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, laureandosi con un round d’anticipo Campioni Italiani Assoluti Rally Due Ruote Motrici e regalando così a Lancia il suo primo titolo tricolore dopo il ritorno nel motorsport. Per il pilota versiliese questo è il terzo scudetto di fila, vero mattatore di categoria, un risultato ottenuto questa volta lottando con i denti fino alla fine, strappando assieme al campionato anche la prima edizione del Trofeo Lancia.