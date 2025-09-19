Week end coi campionati toscani Cadetti e Cadette al Moreno Martini

ATLETICA - Il Campo Scuola Moreno Martini di Lucca si prepara a due giorni ad alta intensità. Sabato e domenica centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana gareggeranno in pista e sulle pedane dell’impianto di via delle Tagliate che ospiterà una serie fitta di appuntamenti importanti.

Sabato e domenica infatti andranno in scena i Campionati toscani individuali Cadetti e Cadette; i Campionati di società e individuali di prove multiple Cadetti e Cadette; i Campionati toscani individuali di Marcia e Giavellotto Ragazzi e Ragazze e la manifestazione di lanci riservata al settore agonistico.