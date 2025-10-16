Chi canta a Sanremo ? Basso o Crugnola per il pokerissimo

MOTORI - Cinque punti e mezzo. Un palmo abbondante separa Basso e Crugnola nel testa a testa per il titolo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Un duello che ha animato l’intera stagione troverà il suo epilogo domenica 18 ottobre, attorno alle ore 16 quando in Piazza Colombo a Sanremo si capirà chi avrà vinto il titolo Assoluto 2025.

Per farlo stavolta non servirà il pallottoliere – per la felicità di tutti – dato che l’equipaggio sulla Skoda e quello sulla Citroen C3 si sono praticamente divisi la posta in palio nei precedenti sei round stagionali. Alla resa dei conti al 72esimo rally di Sanremo Giandomenico Basso e Lorenzo Granai si presenteranno al comando della classifica generale con 92,5 punti conquistati, 4 dei quali (quelli raccolti al Rally del Lazio) vanno considerati come potenziale “scarto”. Quindi, Basso parte da una base di 88,5 punti. Saranno tutti validi invece gli 83 punti ottenuti finora da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, secondi in classifica e con uno “zero” già segnato nel ritiro al Due Valli. Dunque, a conti fatti, Basso e Crugnola si giocheranno il titolo nei 5,5 punti che li dividono dal vertice della classifica. Da evidenziare che il Sanremo assegnerà punti a coefficiente maggiorato (1.5), quindi il vincitore potrà guadagnare almeno 4 punti in più del rivale (22.5 per il 1° assoluto, 18 per il 2°). Inutile sottolineare quanto sia importante per i due equipaggi cercare di massimizzare anche i punti della Power Stage (gli unici che non si “scartano”). Di conseguenza, potrebbe essere decisiva proprio la speciale che assegnerà punti bonus. Per essere sicuri di festeggiare il quinto titolo tricolore, a Basso e Granai basterà arrivare secondi sia nella classifica di gara che in quella della power stage. Per i leader del CIAR è sufficiente anche un terzo posto a Sanremo, in caso di mancata vittoria di Crugnola-Ometto. Per conquistare il titolo, Crugnola e Ometto devono conquistare 5,5 punti in più dei rivali. Per avere questa certezza dovranno vincere sia la gara che la power stage, e sperare che Basso non concluda la prova d’apertura al secondo posto. Sia per Crugnola che per Basso sarebbe il quinto titolo tricolore che farà salire uno dei due al secondo posto nell’albo d’oro del Campionato Italiano Rally, alla pari della leggenda Dario Cerrato, attualmente secondo solo ad un’altra leggenda ancora in corsa quale Paolo Andreucci che con 11 titoli pare al momento inavvicinabile.