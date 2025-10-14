Il trentino Iacomoni vince per distacco il GP Del Rosso

CICLISMO - Il 74esimo Gran Premio Ezio Del Rosso non ha deluso le aspettative del folto pubblico presente lungo il tracciato e all'arrivo sul Viale Verdi di Montecatini Terme. Federico Iacomoni della Biesse Premac è stato l'assoluto dominatore e trionfatore della gara riservata ad Elite e under 23 e organizzata dal G.S. le Casette. Una esaltante fuga solitaria, quasi d'altri tempi che lo ha portato al trionfo solitario.

Il 23enne trentino ha subito guadagnato un netto margine di vantaggio e solo nel finale il gruppo ha ridotto le distanze ma senza mai impensierire lo straordinario protagonista di giornata che due anni fa fu vittima di un gravissimo incidente dal quale per fortuna si è rimesso in modo ottimale come dimostrano anche i successi di questo stagione. A quasi 2′ la conferma del talento del 18enne bergamasco Manenti, già vincitore un pio di settimane fa al Città di Lucca su Edoardo Cipollini, autore di otto vittorie nella stagione 2025, mentre terzo e primo dei toscani si è piazzato il valdarnese di Levane, Matteo Gialli. Una corsa che si è dipanata in modo inatteso con la lunga fuga di Iacomoni che ha dato spettacolo, smentendo coloro che ritenevano il tentativo troppo azzardato. In realtà il vincitore è stato protetto in modo adeguato dai compagni di squadra Rossi e Bessega che hanno coperto la fuga completando poi il dominio del team lombardo con il 4° e 5° posto. Iacomoni ha colto il terzo successo stagionale dopo quelli di Marciana di Cascina in Toscana e in Veneto. Solo 47 dei 115 partenti hanno concluso la corsa condotta ad oltre 42 di media. Sul palco si è poi svolta la premiazione alla presenza dei rappresentanti del Comune di Montecatini e del noto Riccardo Magrini che si è complimentato con il vincitore.