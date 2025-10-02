Lucchesi Jr chiude la stagione al rally del Sebino sul lago d’Iseo

MOTORI - Dopo le due perfette esecuzioni offerte alla Coppa Città di Lucca e Casciana, driver di Bagni di Lucca questo fine settimana sarà al via della gara in Lombardia, evento “casalingo” per la squadra GF Racing. Al suo fianco Enrico Bracchi, porteranno i colori della Pintarally motorsport.

Ultima gara dell’anno, per Christopher Lucchesi, questo fine settimana al 13° Rally del Sebino, gara a titolarità nazionale con base a Lovere (Bergamo), sul Lago d’Iseo. Il 26enne pilota di Bagni di Lucca, con la Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli della squadra bresciana GF Racing ed insieme a Enrico Bracchi sarà al via della competizione per onorare la gara “casalinga” del proprio team e nel contempo per proseguire il percorso di ripresa alle competizioni dopo il rientro di Lucca in agosto e dopo anche la perfetta prestazione di Casciana Terme, conferme dell’aver ripreso la strada giusta sia a livello mentale che tecnico dopo l’incidente del Ciocco di marzo scorso. Lucchesi ha deciso di nuovo alzare il livello della sfida su un tracciato per lui inedito. La gara intorno al Lago d’Iseo che il portacolori della Scuderia Pintarally Motorsport andrà ad affrontare prove speciali di alto contenuto tecnico e sicuramente la gara sarà partecipata da competitor locali di spessore, il giusto mix dunque per misurarsi e alzare l’asticella. Il rally si correrà sabato 4 e domenica 5 ottobre. Partenza ed arrivo sono confermate nell’affascinante Porto Turistico di Lovere le novità relative al tracciato sono pronte a scuotere gli entusiasmi; tre prove da ripetersi due volte e due province interessate sono il succo estremo di una gara ricca di sostanza.