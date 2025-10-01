Murzi convoca l’Ambito Turistico venerdì, appello ai sindaci PD

Forte dei Marmi - All'ordine del giorno l’approvazione di un progetto che prevede un investimento di circa 300mila euro che deve essere presentato alla Regione Toscana per ottenere il relativo finanziamento.

Si tratta della prima convocazione dopo la conferenza con cui Murzi fece appello all’unità delle amministrazioni comunali. Tre precedenti convocazioni sono andate infatti deserte per l’assenza dei sindaci del Partito Democratico che hanno voluto così evitare la nomina del nuovo comune capofila – Viareggio – dopo le dimissioni di Murzi.