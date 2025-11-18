A Monitor Italia con Andrea Marcucci il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fdi)

A Monitor Italia con Andrea Marcucci il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fdi)

Agenda
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

TOSCANA - E' Vittorio Fantozzi, riconfermato consigliere regionale di Fratelli d'Italia, l'ospite della nuova puntata di Monitor Italia, in onda questa sera alle 21.30 su NoiTv. Si parlerà ovviamente della nuova amministrazione regionale ma anche di temi nazionali, come la riforma della giustizia.