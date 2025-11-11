Fadda e Girleanu (GP Alpi Apuane) protagonisti a Campi Bisenzio

Atletica
Guido Casotti

ATLETICA - Ancora un fine settimana di ottimi risultati per il GP Parco Alpi Apuane. A Campi Bisenzio nella "30 n'piana" vittoria assolta per Emanuele Fadda e Roxana Girleanu (nella foto). Secondo posto di Louis Intunzizi nella Garda Trentino Half Marathon.

Ma buoni risultati sono giunti dagli atleti del presidente Graziano Poli anche da Cuneo, Livorno e dalla Corsa del Sorriso di Camaiore con il secondo posto di categoria di Roberto Ria.