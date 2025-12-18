Arriva la Nico in piena crisi; un buon derby per un bel Natale

BASKET B DONNE - Una delle gare più attese e più temute: il derby con la Nicobasket negli ultimi anni è diventata una classica del Palatagliate. Vero è che fino ai playoff dello scorso campionato la franchigia di Pontebuggianese si è presentata sempre in una posizione di forza, mentre quest'anno arriva a Lucca da fanalino di coda, posto che probabilmente non merita, dovuto anche ad una prolungata serie di infortuni.

E va detto anche a qualche dolorosa partenza che ha indebolito e non poco il roster rosanero: Matilde Pini, tornata nella sua Liguria e Paula Klescova, trasferitasi in Spagna. A Lucca potrebbe invece tornare in campo Diletta Nerini dopo un lungo stop per problemi al ginocchio. Ma un derby ha sempre dinamiche diverse da una qualsiasi gara di campionato. Le Mura Spring è in ottima forma: la botta alla coscia rimediata da Sara Ceccarini nel vittorioso match di Perugia non è nulla di grave tanto che la 26enne play livornese sarà regolarmente al suo posto. La squadra di Pistolesi viene da una striscia positiva di ben dieci vittorie consecutive (secondo posto blindato) ed è evidente che sabato (ore 18,30) cercherà l’undecima prima della sosta natalizia di tre settimane. Il pallone a spicchi racconta che l’ultimo confronto al Palatagliate del 7 maggio vide la vittoria per 63-59 di Lucca, che riuscì ad allungare la serie playoff andando poi a vincere la bella a Ponte Buggianese. Nella stagione regolare invece il 16 novembre 2024, le pontigiane passarono per 60-64, e le padrone di casa, nonostante la rimonta finale, conobbero la prima sconfitta del torneo. In linea generale e facendo leva sui numeri, la tradizione è favorevole alla Nico ma quest’anno, e potete fare i debiti scongiuri, pare davvero tutta un’altra storia.