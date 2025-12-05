Le Mura Spring rimaneggiato assaggia il Costone Siena

In particolare le due straniere ucraine: la centro Valeriia Kazantseva e l’ala-piccola Alona Samokhvalova, accreditate in campionato rispettivamente di 9,7 e 16,7 punti/gara. A loro si è poi aggiunta Greta Miccoli che fattura da parte sua altri 14,3 punti ogni volta che scende in campo. Nel complesso Siena realizza mediamente 60,3 punti ogni gara contro i 62,6 di Lucca, ma la differenza più marcata è nei 58,4 punti subiti contro i 51,6 delle Spring. La squadra luchese arriva alla gara di sabato forte di otto vittorie consecutive e della volontà di conservare il secondo posto in classifica davanti a Perugia, impegnata sul difficile campo di un Civitanova ancora imbattuto tra le mura amiche. Ci saranno però seri problemi di rotazioni per coach Pistolesi. A Francesca Chiti che non potrà scendere in campo per i soliti problemi alla caviglia sinistra, si sono aggiunte Sara Giangrasso e Francesca Papa alle prese con una forma febbrile di stagione mentre la buona notizia è che tornerà disponibile Sofia Dianda, che non era in gruppo nella trasferta di Pontedera.