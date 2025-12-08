Lucchese, revocato Daspo per tre ultras

Tifosi lucchese

Lucchese, revocato Daspo per tre ultras

Cronaca
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

LUCCA - I fatti si riferiscono agli episodi a margine della partita della scorsa stagione tra i rossoneri e il Pescara

Tifosi lucchese

Il Tar della Toscana ha accolto il ricorso di tre tifosi della Lucchese colpiti da un Daspo di due anni a seguito di un episodio avvenuto a margine della gara Lucchese-Pescara che si era disputata allo stadio Porta Elisa nella scorsa stagione.

Il tribunale ha infatti accolto la tesi degli avvocati difensori: nessun prova che ostacolarono un poliziotto che inseguiva un’ultras che lo aveva aggredito. La revoca del provvedimento comporta per i tre tifosi la possibilità di tornare allo stadio.