Secca sconfitta (7-1) a Legnaro (Padova) del Kraken Camaiore

Hockey
Guido Casotti

di Guido Casotti

HOCKEY IN LINE - Brusco stop del Kraken Camaiore nella nona giornata del campionato di serie A1 di hockey in line. La formazione versiliese è stata infatti battuta nettamente (7-1) dalla Fox Legnaro, squadra veneta della provincia di Padova. Di Bastianoni l'unica rete del Kraken mentre per i veneti va segnalata la tripletta di Francon.

La compagine camaiorese rimane al quinto posto della classifica con 14 punti in una graduatoria guidata dal fortissimo Vicenza a quota 27. Sabato prossimo (ore 20,30) trasferta sulla pista dell’Edera Trieste, penultima con 6 punti.