Le Mura Spring bracca la capolista e si prepara già alle nuove sfide

BASKET B DONNE - Bene, brave...bis. Le Mura Spring si è confermata come una delle più belle realtà della serie B femminile toscana e anche nella prima parte del campionato 2025/2026 non ha deluso le attese. Anzi, le lucchesi sono andate alla lunga sosta natalizia confortate dal secondo posto in classifica frutto di 11 vittorie su 12 partite finora giocate.

L’unica sconfitta incassa finora risale alla prima giornata contro l’imbattuta (e per ora imbattibile) Academy Firenze. Eppure qualcosa (anche di rilevante) è cambiato rispetto allo scorso anno: a cominciare dal coach Marco Pistolesi e da diversi innesti nel roster quali Sara Ceccarini e Sara Giangrasso assoldata in gran fretta dopo il grave infortunio occorso alla sfortunata Francesca Evangelista. Il nucleo storico è rimasto quello con le varie Michelotti, Maffei e Capodagli e le giovani rampanti Dianda e Geremei in costante crescita. Le Spring hanno alternato partite convincenti ad altre meno brillanti ma sempre caratterizzate dall’imprimatur della solidità e di una difesa rocciosa per non dire granitica. Eloquente in tal senso il successo di Perugia dl 13 dicembre scorso sul campo di una delle corazzate del torneo che viaggiava ad oltre 80 punti a partita ma che nella serata del PalaPellini è stata limitata a 53. Capito ? Ma il bello (nella speranza di tutti) deve ancora venire. Il campionato riprenderà domenica 11 gennaio (ore 21) con la trasferta di Valdarno sul parquet del CMB che occupa il decimo posto a quota 8 punti. Sulla carta è una gara abbordabile ma con tutte le inside e le incognite derivanti da tre settimane di sosta. Obiettivo delle Spring sono i due punti prima del 17 gennaio, il D-Day, quando le ragazze di Pistolesi si recheranno nella tana della capolista Academy Firenze. Sarà già la primo di ritorno e sarà già lanciata la lunga e appassionante volata verso i playoff.