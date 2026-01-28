Bassano avversario del CGC nella semifinale di Coppa Italia

HOCKEY SU PISTA - Nel girone A della A2 pareggi tiratissimi a Thiene e a Trissino, mentre nel Girone B le vittorie l'hanno fatta da padrone. La capolista (con una gara in più) Forte dei Marmi si è confermato anche contro il Viareggio Hockey, vincendo per 6-3. Tommaso Giovannelli e Chereches sono stati i due giocatori più prolifici della serata al PalaForte. Rotellistica Camaiore corsaro in Campania grazie al 4-2 sulla pista di Eboli.

Una vittoria in rimonta quella camaiorese con due reti di Petrocchi, una per Motaran e Pardini e la conferma del secondo posto. Il Roller Hockey Scandiano ha regolato il Sarzana 3-0 grazie alla doppietta di Tognacca e il tiro di Barbieri. La partita-clou della serata nel Girone B era Matera-Pumas, finita 4-2 per i lucani: la doppietta del 19enne Ferrara sbilancia il match a favore dei padroni di casa dopo che i viareggini (orfani di Mirko Bertolucci squalificato per due giornate) erano riusciti a pareggiare 2-2 con i giovanissimi Carrieri ed Olivieri in avvio di ripresa. Il derby maremmano è del Follonica che supera 5-4 con il Castiglione e si toglie così dal punteggio negativo di -1 salendo a 2 punti. Fabbri è il match-winner. Intanto nei quarti di finale di Coppa Italia di serie A1 il Bassano batte 6-4 il Monza ai supplementari (3-3 nei tempi regolamentari) e adesso saranno i giallorossi veneti ad affrontare il CGC Viareggio in semifinale.