Bene il turismo in Versilia nel 2025, ma al GAMC già si guarda al futuro

VIAREGGIO - Nel corso del convegno che ha fatto il punto sul settore turistico, organizzato dal Lions Club distretto 108 LA Toscana, sono stati presentati i dati provvisori per il 2025 del Centro Studi per il Turismo di Firenze: più di 3 milioni le presenze, in aumento del 3% circa, trainate da quelle dei turisti internazionali.

Il convegno organizzato presso la GAMC di Viareggio dal Lions Club distretto 108 LA Toscana, in collaborazione con il Lions Club Viareggio Host e il Centro Studi per il Turismo di Firenze, non è stato però solo un momento di arricchimento personale. I relatori hanno infatti fatto il punto sul comparto turistico, restituendo un’immagine positiva del settore per il 2025. I dati provvisori del Centro Studi di Firenze hanno infatti registrato oltre 3 milioni di presenze, trainate da quelle dei turisti internazionali, per un aumento del 3% circa rispetto all’anno precedente. Dal punto di vista delle sistemazioni, resta invece stabile il mercato alberghiero, mentre secondo il Direttore del Centro Studi per il Turismo di Firenze, si sarebbe assistito ad un vero e proprio boom delle locazioni turistiche brevi nelle strutture extra alberghiere.

Le conclusioni sono quindi state affidate all’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, che ha raccolto gli stimoli della mattinata, sottolineandone l’importanza.