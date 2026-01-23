In Valle del Serchio arrivano le “Arance della Salute”

VALLE DEL SERCHIO - Anche quest’anno in Valle del Serchio sbarca la campagna “Arance della salute” per la raccolta di fondi a favore dell’Airc. Ad organizzare il tutto il comitato Media Valle “Arance della salute” che in piazza metterà in vendita arance della Sicilia, miele e marmellata di fiori d’arancio.

Per quanto riguarda Valdottavo le arance le troverete Piazza San Rocco; a Diecimo in Piazza della Torre. L’appuntamento in tutte le piazze è naturalmente questo sabato 24 gennaio.

Molto attive come tutti gli anni anche le scuole che hanno ordinato arance, marmellate e miele e che verranno raggiunte dai volontari del comitato in questi giorni. Le consegne hanno un po’ ritardato a causa del maltempo in Sicilia, che ha ostacolato l’arrivo del materiale.

Da sottolineare il grande lavoro anche quest’anno del comitato organizzativo della Media Valle, a cui collaborano associazioni e cittadini della Valle; in questi giorni ha iniziato un intenso lavoro logistico ed organizzativo, per consentire la tradizionale distribuzione. Da ricordare il grande lavoro fatto in questi anni per la campagna, avviato oltre 30 anni fa, da Benito Vergamini, che è stato il principale animatore dell’iniziati va e che è scomparso due anni orsono.