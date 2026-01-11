Viareggio impegnato nel bigmatch di giornata sul campo del Belvedere

Calcio
Pubblicato il

Roy Lepore

di Roy Lepore

CALCIO ECCELLENZA - E' la partita-clou della 19esima giornata del girone A del campionato di Eccellenza Toscana. Allo Zecchini di Grosseto si affrontano il Belvedere, balzato al terzo posto, e il Viareggio quarto ma con una partita in meno avendo già osservato il suo turno di riposo. Maremmani in grande forma ma le zebre vogliono lottare per un posto al sole. Out Pegollo squalificato per tre giornate.

Gara intensa che si sblocca allo scadere del primo tempo grazie alla rete del viareggino Sforzi.