Adesso ingegneria si studia anche a Carrara

Carrara - Un distaccamento della facoltà dell'Università di Pisa, quello dedicato alle Tecnologie Digitali avrà sede nella Capitale del Marmo

Avrà sede a Carrara il nuovo corso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Tecnologie Digitali (Digital Technologies Engineering) dell’Università di Pisa. La firma ufficiale della convenzione sancisce la nascita di un polo formativo d’eccellenza pensato per rispondere alla carenza di figure tecniche in provincia di Massa-Carrara. L’investimento economico da 2 milioni di euro sarà ripartito tra i soggetti firmatari: i comuni di Massa e Carrara, la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Fondazione Marmo, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure orientale. I corsi inizieranno a settembre 2026 nella cornice di Villa Fabbricotti.