Dopo la sosta il BCLucca ospita il Don Bosco Crocetta

Dopo la sosta il BCLucca ospita il Don Bosco Crocetta

Basket
Pubblicato il

Guido Casotti

di Guido Casotti

BASKET B/INTERREGIONALE - BCL di nuovo in campo dopo aver osservato il suo turno di riposo. Al Palatagliate calano i torinesi del Don Bosco Crocetta Torino affrontati e battuti (55-88) nel match di andata giocato in Piemonte. Tra i biancorossi in dubbio il rientro del playmaker Luca Valentini.

Il BCL farà a meno anche di Vignali, non facendo più parte del roster dei giocatori disponibili per coach Olivieri, a causa della rescissione consensuale del contratto che lo legava alla società biancorossa. Palla a due alle ore 18.