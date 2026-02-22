Il Parco va sul podio (bronzo) alla Festa del Cross di Selinunte

ATLETICA - E' stata la bellissima terra di Sicilia ad ospitare per la prima volta l'ormai tradizionale Festa del Cross. Lo splendido e suggestivo parco archeologico di Selinunte (Trapani) ha visto scorazzare nelle varie categorie circa 1800 atleti provenienti da tutta Italia. Folta la presenza del podismo lucchese a cominciare dalle ambizioni del GP Parco Alpi Apuane che finisce al terzo posto nella prova a squadre assoluta.

Intunzinzi, Brunier, Bedini portano i piazzamenti necessari per la medaglia di bronzo nel quintetto schierato dal presidente Graziano Poli di cui facevano parte anche Da Vià e Cuneaz. Ennesimo titolo tricolore al Casone Noceto e piazza d’onore per i padroni di casa del Sicilia Running. In campo femminile eccellente secondo posto del GS Orecchiella Garfagnana battuta solo dal Caivano.

A livello individuale da segnalare il quarto posto di Carolina Fraquelli (Virtus Lucca) nella categoria Promesse e il quinto di Isotta Paiotti (Atl. Pietrasanta Versilia) tra le Juniores.